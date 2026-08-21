Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Ev sahibi H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan H.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden H.K.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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