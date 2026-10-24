Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan'ın (40) av tüfeğiyle öldürdüğü sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar cinayete tepki gösterdi.

Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda ortak açıklamayı Yağmur Yıldız okudu. Yıldız, "Sevda Dinler ölümsüzdür. Sevda hep 22 yaşında kalacak. Kadınlar kendi hayatları hakkında özgürce karar verebilen bireylerdir. Hiçbir gerekçe şiddeti ve cinayeti haklı gösteremez. Bir kadın hayır diyorsa, bu hayırdır" dedi.

Açıklamada, şiddetin yalnızca cinayetlerin ardından tepki göstermekle önlenemeyeceği belirtildi. İnsan hayatına saygı, eşitlik, vicdan ve merhamet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, açıklamanın ardından Dinler için dua etti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Cinayet, 21 Ekim'de öğle saatlerinde Dağılcak Mesire Alanı'nda işlendi. Gamber Fidan, daha önce arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler'e av tüfeğiyle ateş etti. O sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale ederek Fidan'ı yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürülen Fidan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sevda Dinler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.