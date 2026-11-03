Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşarak cep telefonu şifrelerini öğrendikleri, ardından telefonları çaldıkları belirlendi. BANKA HESAPLARINDAN PARA AKTARDILAR Şüphelilerin, çaldıkları telefonlardan mobil bankacılık hesaplarına girerek mağdurların paralarını üçüncü kişilerin hesaplarına aktardıkları, daha sonra bu paraları çekip aralarında paylaştıkları tespit edildi. Örgütün aynı yöntemle 5 ilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Ankara, Kastamonu ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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