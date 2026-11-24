Arkadaş ortamında günlük konuşmalar sırasında kullanılan bazı ifadeler, ilk duyulduğunda sıradan hatta zararsız gelebiliyor. Fakat ilişki uzmanlarına göre bu sözlerin arkasında gizli sitem, küçümseme ve karşı tarafı suçlama gibi duygular bulunabiliyor. Uzmanlar, arkadaşlık ilişkilerine zarar verebilen 6 pasif-agresif ifadeye dikkat çekerek bunların yerine kullanılabilecek daha sağlıklı cümleleri açıkladı.

Pasif-agresif davranış, kişinin öfke, kırgınlık veya memnuniyetsizliğini doğrudan dile getirmek yerine dolaylı yollarla göstermesi olarak tanımlanıyor. Mesajlara bilerek yanıt vermemek, iğneleyici konuşmak, alay etmek veya imalı sözler söylemek bu davranışın yaygın örnekleri arasında yer alıyor.

Amerikan Karşılıklı Yardım Ağı'nın kurucusu Vanessa Cornell'e göre arkadaşlık ilişkilerinde zaman zaman yanlış anlaşılmalar ve kırgınlıklar yaşanması kaçınılmaz. Önemli olan ise bu durumların nasıl ele alındığı ve tarafların sorunları çözmek için nasıl iletişim kurduğu.

1. "Daha yakın arkadaş olduğumuzu sanıyordum"

Bir arkadaşın düzenlediği etkinliğe davet edilmediğini öğrenen kişinin bu cümleyi kurması, ilk bakışta kırgınlığını dile getirmek gibi görünebilir. Fakat psikoterapist Natalie Moore'a göre bu ifade, yaşanan durumu anlamaya çalışmak yerine karşı tarafa suçluluk hissettiren dolaylı bir sitem içeriyor.

Uzmanlar, bunun yerine "Parti fotoğraflarını gördüm. Davet edilmediğim için biraz üzüldüm. Bunun nedenini konuşabilir miyiz?" gibi açık bir ifade kullanılmasını öneriyor.

2. "Dilediğini yap" veya "Eğer böyle istiyorsan..."

Bu sözler çoğu zaman karşı tarafın kararına saygı duyulduğu izlenimini verse de arka planda gizli bir itiraz barındırabiliyor. Natalie Moore, bu ifadelerin kişinin karşısındakiyle aynı fikirde olmadığını açıkça söylemekten kaçındığı durumlarda kullanıldığını belirtiyor.

Psikolog Meg Gitlin de "Ben bunu yapmazdım ama sen bilirsin" gibi cümlelerin yargılayıcı bir anlam taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

3. "Sakin ol, şaka yapıyorduk!"

Kırıcı bir sözün ardından karşı tarafın tepkisini bu ifadeyle geçiştirmek, yaşanan sorunu çözmek yerine büyütebilir. Psikolog Meg Gitlin, bir şakanın karşılıklı olarak eğlenceli olması gerektiğini vurguluyor.

Natalie Moore ise "Şakayı kaldıramıyor musun?" gibi sözlerin, kırılan kişinin duygularını önemsizleştirdiğini belirtiyor.

4. "Abartıyorsun"

Bir arkadaşın yaşadığı üzüntüyü veya verdiği tepkiyi küçümsemek, ilişkide güven sorunlarına neden olabiliyor. Psikolog Meg Gitlin'e göre karşı tarafın duygularını yargılayan bu tür ifadeler, pasif-agresif iletişimin örnekleri arasında bulunuyor.

Bunun yerine kişinin neden böyle hissettiğini anlamaya yönelik sorular sormak gerekiyor. "Üzgün olduğunu görüyorum, ne yaşadığını biraz daha anlatmak ister misin?" gibi bir yaklaşım, iletişimin kopmasını önleyebiliyor.

5. "Her şey yolunda"

Kişi üzgün veya öfkeli olduğu halde hiçbir sorun olmadığını söylüyorsa bu ifade, gerçek duygularını gizlemenin bir yolu haline gelebiliyor.

İlişki uzmanı Tyce Gibson, kullanılan kelimelerin yanı sıra ses tonu ve davranışların da iletişimde önemli olduğunu belirtiyor. Yazar Glenda Shaw ise öfke ve hayal kırıklığının açıkça ifade edilmediğinde davranışlara ve alaycı söylemlere yansıyabildiğini aktarıyor.

Uzmanların önerisi, duyguları gizlemek yerine "Şu an biraz üzgünüm. Kendime zaman ayırdıktan sonra bu konuyu konuşmak istiyorum" şeklinde açık bir iletişim kurmak.

6. "Mesajlarımı alıp almadığını bilmiyorum ama..."

Mesajlara geç yanıt veren veya hiç dönüş yapmayan bir arkadaşa yönelik kullanılan bu cümle, basit bir hatırlatma gibi algılanabiliyor. Fakat psikoterapist Natalie Moore'a göre söz konusu ifade, yanıt alamamaktan kaynaklanan rahatsızlığı dolaylı biçimde karşı tarafa aktarıyor.

İmalı konuşmak yerine "Son zamanlarda mesajlarıma daha az yanıt verdiğini fark ettim. Bir sorun mu var? Seni özledim" demek, beklentiyi ve duyguları daha anlaşılır hale getiriyor.