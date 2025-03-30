FETÖ’cü savcı ve hakimlerin kumpasıyla müebbet hapse mahkum edilen ve 7.5 yıl cezaevinde yatan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan SÖZCÜ aracılığı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na seslendi. Doğan geçmişte yaşadığı tecrübelerinden yola çıkarak, Dilek İmamoğlu’na tavsiyelerde bulundu ve şunları söyledi:

EŞİMİN SESİ OLMUŞTUM

“Biz bunları çok seneler önce yaşadık. Kâbus gibiydi. Çünkü kimse aslında ne olduğunu bilmiyordu. Alıp götürdüklerinde trafik duracak sandık. Zaman duracak, herkes isyan edecek zannettim. Yaklaşık 15 gün sürekli ağladım. Baktım ki hiçbir şey değişmiyor…

Dilek Hanım bana göre daha şanslı. O dönemde herkes ne olduğunu anlamamıştı bu olayları, çözememişlerdi. Büyük bir kısmı da ‘Mutlaka bir şey yapmışlardır ki içeri alındılar’ diye düşünüyorlardı. Bu nedenle destek görmedik. Bir açıklama yapmaktan bile çekiniyorlardı. Şimdi millet uyandı ve Dilek Hanım’ın arkasında milyonlar var. O dönem eşimin sesi olmuştum. Ben de ilk açıklamalarımı yaparken dizlerim titriyordu. Hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmasın. Zaten gördüğüm kadarıyla da bırakmıyor.

AYNI ŞEYLERİ YAŞADIM

Çok da güzel açıklamalar, konuşmalar yapıyor. Dilek Hanım ilk mikrofona çıktığında çok heyecanlıydı. Aynı şeyleri ben de yaşadım, daha sonra insan yürekleniyor. Bizim ayakta kalabilmemizin tek nedeni doğru ve haklı bir yerde olmamızdı. Biliyorduk ki eşlerimiz suçsuz ve iftiraya uğradı. Aynı şeyleri şimdi Dilek Hanım yaşıyor ama haklı olduğunun bilincinde. Arkasında milyonlar var. O da sonuna kadar bu mücadeleyi götürecek biz de onun arkasındayız. Eşinin sesi olmaya devam et…”

Haklılığımız ayakta tuttu

Dilek İmamoğlu’nun yaşadıklarını kendisinin yıllar önce yaşadığını belirten Nilgül Doğan, eşi Çetin Doğan’ın götürülmesinin kendisini çok etkilediğini ancak mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi. Nilgül Hanım, “Bizim ayakta kalabilmemizin tek nedeni doğru ve haklı olmamızdır” diyerek, Dilek Hanım’a yılmadan yürümesini söyledi. Nilgül Doğan, eşinin özgürlüğüne kavuşabilmesi için verdiği mücadeleyle kumpas davalarında cezaevine atılan askerlerin ailelerine öncülük etmişti.