Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasının ardından daha önce 'kent uzlaşı' nedeniyle tutuklananların durumuna dikkat çekti.

Erdoğan bugün Kızılcahamam'daki kampın açılış konuşmasında, "AK Parti, MHP ve DEM; biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Armağan Çağlayan, "Artık bu konuşmadan sonra 'Kent uzlaşısı' sebebiyle tutuklu olan herkesin, tutuklu kalması için bir sebep kalmadı sanırım?" paylaşımını yaptı.