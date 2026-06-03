Televizyonculuk kariyeri boyunca milyonlarca izleyiciye ulaşan Reha Muhtar'ın vefatı medya dünyasında derin üzüntü yarattı. Ünlü televizyoncu için peş peşe taziye mesajları gelirken, Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.

REHA MUHTAR'IN VEFATI MEDYA DÜNYASINI YASA BOĞDU

Türk televizyonculuğunun en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Reha Muhtar'ın hayatını kaybettiği haberi, sanat ve medya camiasında büyük üzüntü yarattı. Yıllarca haber sunuculuğu, programcılık ve yorumculuk yapan Muhtar, televizyon ekranlarına damga vuran isimler arasında yer alıyordu.

Vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşırken, duygusal bir paylaşım da Armağan Çağlayan'dan geldi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Bir dönem Reha Muhtar'ın ekibinde görev alan yapımcı ve televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygu dolu ifadeler kullandı.

Çağlayan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bir televizyon efsanesi daha veda etti. Türk TV tarihinin köşe taşlarından. Kısa süre de olsa ekibinde çalıştım. Ateş Hattı programında. İşine bağlı, kafası çok değişik işleyen birisiydi. Yattığınız yerde dinlenin Reha Bey..."

Armağan Çağlayan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da Reha Muhtar'ın Türk televizyonculuğuna bıraktığı izleri hatırlatan yorumlarda bulundu.