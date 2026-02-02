Geçtiğimiz günlerde vefat eden sevilen isim Fatih Ürek'in cenaze töreni, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Cenazeye katılan ünlü isimlerden Gülben Ergen’in başı açık şekilde avluda bulunmasının ardından Armağan Çağlayan'ın yaptığı paylaşım gündem oldu. Konuyla ilgili en dikkat çeken yorum ise yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan’dan geldi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN BU PAYLAŞIMI KİM İÇİN YAPTI?

Armağan Çağlayan, isim vermeden yaptığı paylaşımda ibadethanelerin kendine has kuralları olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz."

YURT DIŞINDAN ÖRNEK VERDİ

Çağlayan, saygı kavramının evrensel olduğunu belirterek, yurt dışındaki kiliselerde uygulanan kuralları hatırlattı. "Nasıl ki yurt dışındaki kiliselere şapkayla girilmiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmamalı" diyen ünlü sunucu, kişisel inanışlar ne olursa olsun toplumsal hassasiyetlere ve ibadethanenin manevi iklimine uyum sağlanması gerektiğini savundu.