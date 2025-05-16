Türk pop müziğinde birçok şarkının klibine imza atan, şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşıp yere yığılmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

52 yaşındaki Arolat'ın ani ölümüne, uzun süredir yaptığı diyetin neden olduğu iddia edilmişti. Arolat'ın, vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği de öne sürülmüştü.

Dün ise Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddiaya göre; Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

Söz konusu habere yapımcı Armağan Çağlayan ateş püskürdü. Yakın arkadaşının alkol ve uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Çağlayan, Metin Arolat'ın sahnedeki son anlarını şöyle anlattı:

"Bu haberrin amacı nedir bilmiyorum açıkçası. Ama Metin içki içmezdi. Fakat o geceye ilişkin bana anlatılan bir detay var. Sahneye müşterilerden birisi bir içki yolluyor. Metin de içiyor. Hatta içtikten bir süre sonra, iki göğsünün arası yanıyor. Bunun üzerine kulise giriyor. Ve çalışanlara diyor ki, adam alkol yollamış, kadehini kaldırdı ben de içtim. Mecbur. Ne sertmiş göğsümü yaktı. Keşke içmeseydim. Diyor. Meğer o anda kalp krizi geçiriyormuş. Bu göğüs yanmasını içkiye bağlıyor. Çalışanlar doktora götürmek istiyor. Yok diyor içkiden oldu, ben alışkın değilim ya içkiye. Belki de içmese kriz geçirdiğini anlayıp doktora gidecekti."

"Uyuşturucu kısmına gelince, Metin 25 yıllık arkadaşım. Hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Hiç uyuşturucu etkisindeyken de rastlamadım! Yaşayanların huzuru yok, Keşke bari ölen insanları rahat bıraksak!"