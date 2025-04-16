Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alındı. Evinde fenalaşan Önder, acil müdahale ekiplerine durumunu bildirdikten kısa süre sonra bilincini kaybetti.

Kalp ve damar cerrahisi alanında oldukça riskli kabul edilen bir operasyon geçiren Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Doktorları, Önder'in aort damarında yırtılma meydana geldiğini ve bu süreçte kalbinin iki kez durduğunu açıkladı. Her iki durumda da kalbin yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

O YORUMLARA SESSİZ KALMADI

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kamuoyunda geniş yankı bulurken, bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar tepkilere neden oldu. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, bu yorumlara sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"ÇATALCA MÜFTÜSÜ MÜ OLDUK?"

Çağlayan, “Arkadaşlar bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?” ifadeleriyle, Önder’in sağlık durumu üzerinden yapılan yorumları eleştirdi.