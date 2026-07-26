Türkiye sanayiinde yaşanan mali darboğaz, ihracat şampiyonu dev firmaları etkilemeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde 2025 yılında 353’üncü sırada yer alan ve Armani gibi dünya markalarına üretim gerçekleştiren Fore AŞ, konkordato kararı aldı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya’nın yönetimindeki firmanın bu kararı, hazır giyim ve tekstil sektöründe adeta şok etkisi yarattı.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPUYORDU

2024 yılında 107 milyon dolarlık dev bir ihracat başarısına imza atan şirket, mali yapısındaki bozulmaları gerekçe göstererek mahkemenin yolunu tuttu. Sektörün en kritik oyuncularından biri konumunda bulunan dev firma, sanayide yaşanan süreçten nasibini alarak borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VE KOMİSER ATAMASI

Açılan dava kapsamında mahkeme, şirketler ve patronu hakkında geçici mühlet kararı verdi. Alınan resmi karara ilişkin detaylar şu şekilde paylaşıldı:

Davacılar Selçuk Mehmet Kaya, Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş. ve TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılan konkordato davası sonucunda; mahkemece 20/07/2026 tarihi saat 17:00 itibarıyla 3 ay geçici mühlet kararı verilmiştir.

Süreci yönetmek üzere Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirilmiştir.

ALACAKLILAR İÇİN YEDİ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Resmi ilanın yapıldığı 21/07/2026 tarihi itibarıyla alacaklılar için de yasal süreç işlemeye başladı. İlan edilen karara göre, itiraz etmek isteyen alacaklıların İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 288. maddesi gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri bildirildi.