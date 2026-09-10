Deneme, yaklaşık 1.900 metrekarelik Japon armudu bahçesinde gerçekleştirildi. Dört aylık ve ortalama 2,9 kilogram ağırlığındaki 12 kaz, temmuz-ağustos döneminde bahçede serbestçe dolaştı. Kazların ulaşamadığı ayrı bir bölüm ise sonuçların karşılaştırılabilmesi için kontrol alanı olarak bırakıldı.

YABANİ OTLARI YEMEYE BAŞLADILAR

Kazların bahçeye bırakılmasının ardından hayvanların özellikle çim türündeki yabani otları diğer bitkilere göre daha fazla tükettiği görüldü. Deneme sona erdiğinde kazların dolaştığı bölümde hem yabani otların kapladığı alan hem de toplam ot miktarı, kazların giremediği bölüme göre belirgin şekilde daha düşük çıktı.

Hayvanların yalnızca yerdeki otlarla yetinmediği de gözlendi. Kazlar armut ağaçlarının üzerinde gelişen yosunları da yedi. Deneme sonunda kazların bulunduğu bölümde ağaçların üzerindeki yosun miktarının kontrol alanına kıyasla önemli ölçüde azaldığı belirlendi.

69 GÜN SONRA SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık iki ay süren uygulama sonunda araştırmacılar, kazların meyve bahçelerinde yabani ot kontrolünde kullanılabilecek etkili bir yöntem olabileceği sonucuna vardı. Benzer şekilde, tarımsal uygulama rehberlerinde de kazların özellikle çim türü yabani otların kontrolü amacıyla meyve bahçelerinde kullanılabildiği belirtiliyor.

Denemenin kazlar açısından da dikkat çekici bir sonucu oldu. Çalışmanın başlangıcında ortalama 2,9 kilogram olan hayvanların ağırlığı 69 günün sonunda ortalama 4 kilograma yükseldi. Böylece kazlar bahçedeki otları tüketirken hayvan başına ortalama 1,1 kilogram ağırlık kazandı.

Araştırma, tarım alanlarındaki yabani otlarla mücadelede yalnızca biçme makineleri veya kimyasal yöntemlere bağlı kalınmayabileceğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendirildi. Ancak hayvanların bahçelerde kullanılması planlanırken yetiştirilen ürünün türü, gıda güvenliği koşulları ve kazların bitkilere zarar verme ihtimali de dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.