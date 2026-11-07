Gazeteci Fatih Altaylı, "Babalar ve oğullar part II" başlıklı yazısında Tera Yatırım'ın patronu Emre Tezmen'in ailesini ve babası Oğuz Tezmen'in geçmişini kaleme aldı.

Emre Tezmen'den söz edilirken babasının eski bakan olduğunun sık sık dile getirildiğini belirten Altaylı, Oğuz Tezmen'in seçilerek bakanlık görevine gelmediğini vurguladı. Altaylı, eski bakanın Doğru Yol Partisi'ne yakın bir bürokrat olduğunu ve Süleyman Demirel ile Tansu Çiller dönemlerinde, 1990'ların ilk yarısında önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.

Oğuz Tezmen'in 1995 yılındaki erken seçimler öncesinde, Anayasa gereği seçim döneminde partili bir ismin Ulaştırma Bakanı olamaması nedeniyle birkaç aylığına tarafsız bakan olarak görevlendirildiğini belirten Altaylı, o dönemdeki teamül gereği müsteşarların seçim dönemlerinde bakanlık koltuğuna oturduğunu ifade etti.

300 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI

Oğuz Tezmen'in Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlığının yanı sıra Milli Piyango Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduğuna dikkat çeken Altaylı, bu kurumların yüksek bütçeleri ve satın alma potansiyelleriyle öne çıktığını yazdı.

Altaylı, Tezmen'in daha sonra Posta İdaresi ve Telekom'daki 300 milyar liralık yolsuzluk iddiası nedeniyle yargılandığını belirtti.

"BABA SERBEST, OĞUL HAPİSTE"

Altaylı, Oğuz Tezmen'in yargılandığı dönemde, henüz 20'li yaşlarının başında olan oğlu Emre Tezmen'in İngiltere ve Monako başta olmak üzere yurt dışında adına kayıtlı çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğunun ortaya çıktığını aktardı. Bu taşınmazların baba Tezmen'in mal varlığı kayıtlarında yer almadığını belirten Altaylı, eski bürokratın kendisini, "Oğlum 18 yaşından büyük, mal varlığını ben ne bileyim" sözleriyle savunduğunu yazdı.

Baba Tezmen'in bu savunmayla yargı sürecinden kurtulduğunu ifade eden Altaylı, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genetik devredeydi. Armut dibine düştü, oğul babaya çekti. Ama gel gör ki, Allah’ın da bir adaleti var. Baba serbest ama oğul bugün hapiste. Ve zannederim uzun süre de orada kalacak."