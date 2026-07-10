Kan donduran olay akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Davut Gökkaya, boşandığı Türkan Gökkaya'nın evine gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya ile 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı silahla vurarak öldürdü. Katliamın ardından Davut Gökkaya aynı silahla yaşamına son verdi. KANEPENİN ARKASINA SAKLANARAK KURTULDU Dehşet anlarında evde bulunan diğer oğul A.G.'nin ise kanepenin arkasına saklanarak ölümden kurtulduğu öğrenildi.

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