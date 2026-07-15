Arnavutköy Bolluca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı fabrikanın bitişiğinde başka fabrikalarında olduğu öğrenildi.
Arnavutköy Bolluca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı fabrikanın bitişiğinde başka fabrikalarında olduğu öğrenildi.
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