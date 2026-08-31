İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2026'da Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İşletmenin kapalı olduğu saat 03.20 sıralarında yaya olarak gelen bir şüphelinin iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak değerlendirilen 2 kişinin iş yerine yakın Gazi Paşa Caddesi'ne bir araçla geldiklerini tespit etti.

ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri C.G. (23) ve A.A. (22) olarak belirlendi. C.G.'nin olay günü aracı kullandığı, A.A.'nın ise iş yerine ateş açan kişi olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

C.G. TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi. C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı suçlardan emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilen A.A.'nın ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.