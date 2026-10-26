Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde sıra dışı ve feci bir kaza meydana geldi. Olay, saat 17.40 sıralarında Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi Domuzderesi mevkisindeki köprü üzerinde yaşandı.

KÖPRÜDE KARŞI YÖNDEN GELEN ATA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Yunus S. idaresindeki 34 PPV 532 plakalı otomobil, köprü üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve Yaser A.'nın bindiği ata hızla çarptı.

BACAĞI KOPUP OTOMOBİLE SAPLANDI

Korkunç çarpışmanın etkisiyle atın bacağı koparak otomobilin kaportasına saplandı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre ileriye savrulan talihsiz at olay yerinde hayatını kaybetti; otomobilde ise ağır maddi hasar meydana geldi.

DİĞER AT KAZAYI GÖRÜNCE ÇILDIRDI: 3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın hemen ardında seyreden bir başka at, önünde yaşanan dehşet verici çarpışmanın etkisiyle aniden paniğe kapılarak şaha kalktı. Kontrolden çıkan at, üzerindeki binicisi Mohamad Mamdoh A.'yı sert şekilde yere fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpmayla savrulan atın binicisi Yaser A. ile panikleyen diğer attan düşen Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.