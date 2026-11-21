İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir zincir markette yaşanan kavga gündem oldu. Ürün değişimi talebiyle markete gelen müşteri ile mağaza müdürü arasında başlayan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

Olay, dün İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı ürünü değiştirmek isteyen müşteri, konuyla ilgili görüşmek üzere market müdürünün yanına gitti. Ürün değişimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, müşterinin market müdürüne saldırmasıyla yumruklu kavgaya dönüştü.

'BURNUM KIRILDI' DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan arbede sırasında tek kolu olmayan engelli market müdürünün attığı yumruk müşterinin yüzüne isabet etti. Aldığı darbe sonrasında burnunun kırıldığını öne süren müşteri, market müdüründen şikayetçi oldu.

Olayın ardından market müdürünün de müşteriden şikayetçi olduğu öğrenildi. Tarafların karşılıklı şikayetleri üzerine olayla ilgili süreç başlatıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Markette yaşanan gerginlik iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ürün değişimi nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve tarafların yumruklu kavgaya tutuştuğu anlar yer aldı.