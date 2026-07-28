Kaza, saat 18.10 sıralarında İslambey Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp A. (22) yönetimindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak caddedeki bir gecekonduya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Eyüp A., Zehra Kübra D. ve Rabia D. ile gecekonduda bulunan Ayşe Y. ve Ayaz Y.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle gecekonduda hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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