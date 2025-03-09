Kaza saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Tayakadın yolu Fatih Caddesi'nde meydana geldi.
Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etmeye başladı. Bu sırada kavşağa hızlı giren ticari taksi, duramayarak orta refüje çarptıktan sonra yoldaki diğer araçların üzerine uçtu.
Kaza anı araç kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.