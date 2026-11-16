İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Arnavutköy’de geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Karaburun Mahallesi’nde bulunan iki araç takibe alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 125 kilogram pregabalin maddesi ve pregabalin içeren 10 kutu hap bulundu. Soruşturmanın devamında 8 ayrı ev ve iş yerinde arama gerçekleştirildi.

İki ayrı imalathane ortaya çıkarıldı

Ekiplerin çalışmasında Karaburun Balıkçı Barınağı’nda ve mahallede bulunan bir depoda olmak üzere iki ayrı imalathane tespit edildi. Bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 35 ila 40 kilogram pregabalin maddesi ile yaklaşık 160 kilogram pregabalin içeren hap ele geçirildi.

Çok sayıda ekipman ve ruhsatsız silah bulundu

Operasyon kapsamında toplamda yaklaşık 140 kilogram pregabalin maddesi ve 160 kilogram Lyrica hapın yanı sıra 30 kilogram boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutuya el konuldu.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.