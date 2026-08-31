Arnavutköy Karaburun Sahili'nde 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan deniz kazasında 58 yaşındaki Nurettin Çırak hayatını kaybetti.

Başakşehir'de yaşayan Çırak, iki arkadaşıyla sahilde vakit geçirirken kıyıda, sırtı denize dönük şekilde oturuyordu. Kıyıya vuran dalga, Çırak'ın üzerine çarparak onu kısa sürede denize sürükledi ve gözden kayboldu.

YARDIMINA 2 KİŞİ KOŞTU

Çırak'ın denize sürüklendiğini gören çevredeki Suriye uyruklu iki kişi, hemen olay yerine koştu. Kıyıya çıkarılan Çırak'ın bilincinin kapalı olduğu görüldü ve durumu kritik olan gence sahilde ilk müdahale yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çırak, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çırak kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kayıtlarına göre, olay saat 19.34 sıralarında meydana geldi. Olayın gerçekleştiği sırada cankurtaranların görev saatinin sona erdiği de belirtildi.

Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.