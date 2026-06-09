Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çevre protestolarına destek veren sosyal medya fenomenlerini hedef almak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Rama, kendisini deri mini etek ve sütyenle gösteren yapay zeka üretimi bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Görüntülerin altına "Bunu her kim yaptıysa eline sağlık" notunu düşen Başbakan, aslında kendisini eleştiren influencerları garip bir şekilde eleştirdi.

Bu hamle, Rama'nın 7 Haziran'da Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks bir projeye karşı düzenlenen gösterilere katılan fenomenleri eleştirmesinin ardından geldi.

Arnavutluk sosyal medyasında birçok kişi bu adımı eleştirdi. Rama, bu kişilerin halkın dikkatini "giyimleri ve davranışlarıyla" dağıtmakla suçladı.

Başbakan, bu kişilerin vergi ödemeden sadece dikkat çekmek amacıyla hareket içerik ürettiğini savundu. Kendisinin de "onlar gibi tasvir edildiği" bir video ise Başbakan tarafından iyi bir eleştiri olarak sunuldu.

DAMADIN DİKTİĞİ OTEL, HALKI AYAĞA KALDIRDI

Tartışmaların odağındaki lüks proje, Kushner ve Ivanka Trump ile bağlantılı oteller, villalar ve bir marinayı kapsıyor.

Arnavutluk hükümeti, Adriyatik kıyısındaki bu yatırımın ülkeyi lüks turizm pazarına taşıyacağını ve Avrupa Birliği üyeliği sürecini hızlandıracağını öne sürüyor.

Ancak koruma altındaki Narta Lagünü ile eski bir askeri üs olan Sazan Adası'nı kapsayan bu girişim, çevrecilerin büyük tepkisini çekiyor.

Başkent Tiran'daki gösterilerde koruma altındaki göçmen kuşları simgeleyen pembe flamingo maketleri taşınırken Rama duruma esprili yaklaşıyor.

Başbakan, "Blog yazarları birbirlerine meydan okumalı, biri flamingo gibi diğeri de benim gibi giyinmeli ve kimin kazanacağını görmeli" diyerek muhaliflerini tiye alıyor.

Mayıs sonundan itibaren doğal rezerv alanına giren iş makineleri, ağaçları keserek ve kumları kazarak çalışmaya başladı.

Komünizm döneminden bu yana el değmemiş kalan 450 kilometrelik sahil şeridinin güçlü yatırımcılara açılması halkın öfkesini artırdı.

Bir aktivistin özel güvenlik tarafından yerde sürüklenmesi ise protestoların şiddetini artırdı.