Arnavutluk’un en önemli milli bayramlarından "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" dolayısıyla ulusal çapta düzenlenen gösteride binlerce kişi bir araya geldi. İskenderbey Meydanı'nda toplanan kalabalık, Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

GÖSTERİCİLER GAZDAN ETKİLENDİ

Gösteriler sırasında bazı eylemciler molotofkokteyli ve meşale fırlatırken çevredeki işletmelere de zarar verdi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Müdahale sırasında bazı göstericilerin gazdan etkilendiği bildirildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik güçleri, protestocuların Başbakanlık binasına ulaşmasına izin vermedi. Yüzlerce polisin görev aldığı gösteriler nedeniyle başkentte bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

BAŞBAKAN RAMA'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, protestoların sona ermesi için "diyalog" çağrısında bulundu. Ancak göstericiler bu çağrıya olumlu yanıt vermedi. Öğrenciler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.