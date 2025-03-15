Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un erişime kapatılmasına karşı büyük bir protesto gerçekleştirildi. Protesto, Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) tarafından organize edildi ve çok sayıda vatandaş Başbakanlık binası önünde toplandı.

Göstericiler, "İfade özgürlüğünün savunulması" sloganıyla toplandılar. Protestoda, "İfade özgürlüğü, sansüre hayır", "Arnavutluk’ta 2025 yılında TikTok erişime kapatıldı", "TikTok'u da göç ettirdiniz" gibi yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, TikTok’un yasaklanmasının “ağır bir sansür eylemi” olduğuna dikkat çekti. Protestoya, PD Genel Başkanı Sali Berisha ve birçok muhalefet milletvekili ile aktivistler de katıldı.

NE OLMUŞTU?

TikTok’un erişime kapatılmasına ilişkin karar, 2024 yılının Kasım ayında Tiran’daki Fan Noli İlkokulu’nda meydana gelen bir bıçaklı saldırı olayından sonra alınmıştı. 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani'nin, başka bir öğrencinin sosyal medya üzerinden başlattığı tartışma sonucunda bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine, Başbakan Edi Rama, TikTok’un 2025 yılında 1 yıl boyunca yasaklanacağı kararını duyurmuştu.

Bu karar, geçtiğimiz hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından onaylanmış ve 13 Mart'ta TikTok’un erişimi tamamen kapatılmıştı.