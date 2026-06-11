Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesine karşı düzenlenen gösteriler 11'inci gününde de devam etti.

İskender Bey Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına kadar yürüdü, binaya havai fişek ve molotof kokteyli fırlattı.

Protestocular, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu iddia edilen proje kapsamında satılmasına tepki gösterdi.

'HÜKÜMET İSTİFA!'

Başbakanlık binası önünde toplanan kalabalık, projenin iptal edilmesini ve Başbakan Edi Rama'nın istifa etmesini talep etti.

Gösteriye katılan aktivist Akil Cala, hükümetin ekonomiyi kötü yönettiğini ve toprak satmaya çalıştığını savunarak, tek amaçlarının hükümetin istifası olduğunu belirtti.

Gazeteci ve aktivist Egon Loli ise protestonun sadece bir tatil köyüne karşı olmadığını, siyasi sınıfın şeffaf olmayan anlaşmalarla batılı müttefikler üzerinden nüfuz kazanma çabalarına karşı bir tepki olduğunu vurguladı.

Aktivist Floriar Arapi de projenin Jared Kushner ve Nat Rothschild ile bağlantılı bir şirket tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, halkın yolsuzluktan endişe duyduğunu dile getirdi.

'İSRAİL HAFTASI' OLAY OLDU

Ülkede 9-11 Haziran tarihlerinde kutlanan İsrail Kültür Haftası nedeniyle yürüyüş güzergahına asılan İsrail bayraklarının kaldırılması, protestocular tarafından tepkiyle karşılandı.

Yalnızca birkaç pankartın kaldığı bulvarda, göstericiler bu durumu kendilerine yönelik bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Aktivist Arapi, bu etkinliğin iki ülke arasında sahte bir iyi ilişki tablosu çizmek için düzenlendiğini öne sürerek, Arnavut halkının Filistin'deki duruma karşı gerçekleştirdiği eylemlerin ise engellendiğini savundu.

Hükümet binası önündeki konuşmaların ardından sorunsuz bir şekilde sona eren gösterilerin, ülkenin diğer şehirlerinde ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de eş zamanlı olarak düzenlendiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 4 milyar dolar maliyeti olacağı belirtilen projeyle ilgili Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, Arnavutluk Özel Savcılığı yasal bir soruşturma başlattı.

Başbakan Edi Rama ise daha önce CNN'e verdiği demeçte, Zvernec'teki turizm projesinin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla büyüyen gösterilerin dördüncü gününde, emniyet güçleri protestoculara tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Eylemciler, talepleri karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini bildirdi.