Arnavutluk’un başkenti Tiran’da öğrenci protestolarının ikinci gününde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Eğitim sistemindeki sorunlar ve yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen gösterilere binlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler, üniversitelerdeki koşulların iyileştirilmesini, eğitim maliyetlerinin düşürülmesini, kendilerine sağlanan mali desteğin artırılmasını ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının geliştirilmesini talep etti.

HÜKÜMETTEN ŞİDDETE KARŞI ÇAĞRI

Başbakan Yardımcısı Albana Cociu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada protesto hakkının meşru olduğunu ancak bunun şiddet ve kamu malına zarar vermek için gerekçe olamayacağını söyledi. Cociu, öğrencilere ve protestoculara şiddet ve vandalizme karşı durmaları çağrısında bulundu.

Gösteriler, Başbakan Edi Rama hükümeti üzerinde baskı oluşturan ve mayıs ayında başlayan daha geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı protestoların devamı olarak görülüyor. Öğrenci eylemlerinin odağında eğitim koşulları, artan maliyetler ve gençlerin gelecek kaygıları bulunuyor.