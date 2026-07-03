Yurt dışı seyahatleri ile eleştirilen Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş’ın ardından göreve gelen Safi Arpaguş da bu konuda selefini aratmıyor. 18 Eylül 2025’te göreve başlayan Arpaguş, 16. yurt dışı ziyaretini de yaptı ve Azerbaycan’a gitti ve Türk Devletleri Din İşlerinden Sorumlu Kurum Başkanları toplantısına katıldı.

43 BİN KM

Arpaguş’un yurt dışı seyahatlerinde kat ettiği mesafe 43 bin kilometreye ulaştı, dünyanın çevresinde bir turdan da fazla yol kat etti. Dünyanın çevresi 40 bin 75 kilometre ve Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptığı yurt dışı yolculukların toplamı dünyanın çevresini aştı. Arpaguş, Bulgaristan, Azerbaycan, Makedonya ve Fransa’ya 2, Suudi Arabistan’a ise 3 kez gitti. Arpaguş, göreve başlamasının üzerinden henüz 9 ay geçmesine rağmen 16’ncı yurt dışı ziyaretini Azerbaycan’a yaptı. Arpaguş’a başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, özel kalem müdürü, müşavirler, protokol ve basın ekibi ile korumalar eşlik etti.

Hangi ülkelere gitti?

- S.Arabistan

- Bulgaristan

- Almanya

- Belçika

- Fransa

- Kosova

- K.Makedonya

- Batı Trakya

- İskeçe

- Özbekistan

- Azerbaycan