Sekiz yıl boyunca 45 farklı ülkeye 150’den fazla yurt dışı seyahatine çıkan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrıldı ancak yerine gelen Safi Arpaguş, onun rekorunu egale etmeye kararlı. Görev süresinin yarısını İstanbul’da geçiren ve Ankara’daki makamında çok az duran Arpaguş, yurtdışı seyahatlerine hız verdi. Arpaguş, yedi ayda 13 yurt dışı seyahatine çıktı.

30 BİN KM YOL YAPTI

18 Eylül 2025’te göreve başlayan Safi Arpaguş 13. yurt dışı seyahatine çıktı. Arpaguş’un bu kez adresi Fransa’nın başkenti Paris oldu. Arpaguş Fransa’nın başkenti Paris’te Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Zirvesi’ne katıldı. Göreve geldiğinden bu yana yurt dışı seyahatlerinde yaklaşık 30 bin km yol yapmış oldu.

Safi Arpaguş, Diyanet’in kurucusu Atatürk’ü ziyaret etmeyerek Ali Erbaş’ın izinde gitmeye devam ediyor. Anıtkabir, Arpaguş’un makamına yalnızca 11 kilometre uzakta.

DÖRT ÜLKEYİ İKİŞER KEZ GEZDİ

Arpaguş’un 18 Eylül’den bu yana gezi adresleri şöyle oldu: Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Batı Trakya-İskeçe, Bulgaristan, Makedonya, Fransa. Suudi Arabistan, Bulgaristan, Makedonya ve Fransa’ya ikişer defa giden Arpaguş yedi ayda dört ülkeye ikişer defa gitmiş oldu. Arpaguş aynı dönemde yurt içinde aralarında Gaziantep, Amasya, Osmaniye, Adıyaman, Konya, Hatay, Kahramanmaraş’ın olduğu 7 il ziyareti yaptı. Arpaguş’un yurt içine genellikle yardımcılarını gönderdiği görüldü.