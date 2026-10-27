Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, fon skandalında tutuklandı ve gözler bu kuruma çevrildi. Kurumun 6 yönetim kurulu üyesi var ve 4’ü AKP’li. Eski milletvekilleri Mahmut Kaçar ve Ayşe Türkmenoğlu ile Kağıthane eski Belediye Başkanı Arif Calban ve İBB eski Meclis üyesi Yavuz Kaynarca yönetimde.

Taha Çakmak’ın 5 ve 50 TL’lerde imzası var.

ARPALIK AMBAR OLDU

Bir numaralı yöneticisi tutuklanan kurumdaki AKP ağırlığıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan AKP eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, “Yolsuzluğa bulaşmış kurumların başkanları görevden alınırken bu arpalıkların sözde yönetim kurulu üyeleri hiç mi sorumlu değil? Arpalıklar ambara dönüştü” dedi ve şunları söyledi:

“Milletin parası ulufe gibi dağıtılmakta. Kapıkulluğuna devam etmesi için eski siyasilere paylaştırılmakta. Milletvekili ya da belediye başkanlığı bittikten sonra kadrolu yönetim kurulu gibi o kurumdan diğerine atanarak yıllarca ballı börek gelirler elde eden de var.”