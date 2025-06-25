Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) ev ve arazi satın alan İsrailli vatandaşların sayısı artarken, Rum kamuoyunda endişeler yükseliyor. Rum basınının önde gelen gazetelerinden Politis, "Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs’tan arazi alıyor?" başlıklı haberinde, İsraillilerin GKRY'deki yaygın varlığına dikkat çekti.

SAYI GİTTİKÇE ARTIYOR

Politis'in haberine göre, İsrail ile İran arasında yaşanan son gerilimlerin ardından Güney Kıbrıs’a gelen İsraillilerin sayısı 15 bini buldu. Haberde, özellikle Kovid-19 pandemisi döneminden bu yana İsraillilerin GKRY’yi adeta bir "arka bahçe" gibi kullandıkları belirtiliyor.

ÖZEL ALANLAR KURULDU

Yahudi Chabad Örgütü’nün Güney Kıbrıs’taki etkisi de haberde öne çıkarılan başlıklardan biri. Politis, İsrailli göçmenlerin neredeyse bir şehir kurduğunu ileri sürerek; Chabad’a ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, dini ritüel banyosu Mikve, Kaşrut sertifikasyon merkezi, bir Yahudi mezarlığı ve yaz aktiviteleri için özel alanların bulunduğunu aktardı.

"İŞGAL EDİLİYORUZ" PANĞİ

Ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise partisinin kongresinde yaptığı konuşmada konuyla ilgili kaygılarını dile getirdi. Stefanu, İsraillilerin “kontrolsüz” şekilde GKRY’de mülk satın aldığını belirterek, “Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor.” dedi.

Stefanu, İsraillilerin özellikle stratejik ve ulusal güvenlik açısından kritik bölgelerde toprak edindiğini vurgularken, şu ifadeleri kullandı: “Siyonist okullar ve sinagoglar inşa edilerek kapalı bölgeler (gettolar) oluşturuluyor. Ekonomik birimler ve geniş toprak alanları organize bir şekilde İsrailliler tarafından satın alınıyor.”

YENİ İSRAİL Mİ?

AKEL’in kongre sürecinde sosyal medyada paylaştığı içeriklerde de bu durum sert ifadelerle eleştirildi. "Yeni İsrail" ve "İsrail'in yeni işgal ettiği ülke" gibi yorumlar, Rum sol çevrelerde yaygın şekilde dillendirildi.