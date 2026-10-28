İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, deplasmanda karşılaştığı 4. lig ekibi Fleetwood Town'a penaltılarda elenerek kupaya erken veda etti. 1-1 eşitlikle penaltılara gidilen mücadelede Arsenal adına Bruno Guimaraes'in kaçırdığı atışın ardından Fleetwood Town hata yapmadı ve turu geçti.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA ÇAĞRILDI

Karşılaşmanın başlamasından birkaç dakika sonra sahanın üzerinde bir drone fark edildi. Hakem Michael Salisbury mücadeleyi durdurdu ve görevlilerle görüşmesinin ardından oyuncuları soyunma odasına çağırdı.

Yaklaşık 8 dakika duran maç, drone'un stadyum çevresinden ayrılmasının ardından kaldığı yerden devam etti.

FLEETWOOD ÖNE GEÇTİ, ARSENAL EŞİTLİĞİ BULDU

Ev sahibi Fleetwood Town, 21. dakikada Aaron Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Arsenal, 50. dakikada Viktor Gyökeres ile eşitliği sağladı. Kalan bölümde skor değişmeyince turu geçen takımı penaltılar belirledi.

Arsenal'de 16 yaşındaki Max Dowman, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Mikel Arteta, Ceadach O'Neill ve Marli Salmon gibi akademi oyuncularına da forma şansı verdi.

Premier Lig'de Manchester City'nin puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak rakibini yakalayan Arsenal, aynı başarıyı Lig Kupası'na taşıyamadı.