UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen ile Arsenal takımları Almanya’nın Leverkusen kentindeki BayArena’da karşılaştı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle noktalandı.
Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle noktalandı. İkinci yarıya etkili bir giriş yapan Bayer Leverkusen 46. dakikada Robert Andrich'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın sonuna doğru ataklarını sıklaştıran Arsenal 89. dakikada Kai Havertz'in golüyle skoru dengeye getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Rövanş maçı haftaya Salı İngiltere’de oynanacak.