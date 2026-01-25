İngiltere Premier Lig'de 23. haftanın önemli karşılaşmasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşen Manchester United, 2-1 öne geçti ama skoru koruyamadı. Arsenal durumu 2-2 yaptı fakat Manchester United yeniden sahneye çıktı ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

MICHAEL CARRICK LİGİN AYARLARI İLE OYNUYOR

Manchester United'da Ruben Amorim'in ardından göreve gelen Michael Carrick, Manchester City galibiyeti sonrası Arsenal'e karşı da galip gelerek 2'de 2 ile başladı. Arsenal bu sezon ilk kez, ilk golü attığı bir maçı kaybetti.

Arsenal'in golleri 29. dakikada Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve 84. dakikada Mikel Merino''dan geldi.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bryan Mbeumo, 50. dakikada Patrick Dorgu ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

ARSENAL DENGEYİ YAKALADI AMA...

Manchester City karşısında 2-0'lık galibiyette son golü atan Patrick Dorgu, Arsenal deplasmanında da attığı şahane golle maça damga vuran isimlerden biri oldu. Ligde 22 maça çıkan 21 yaşında Dorgu, 3. golüne ulaştı.

84'te Manchester United karşısında skoru 2-2 yapan Arsenal, bir gol daha bulup galibiyete ulaşmanın hesaplarını yaparken, yine uzaktan gelen golün şokunu yaşadılar. Matheus Cunha 87'de, Dorgu gibi uzaktan şahane bir gol atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e yükseltti. Lider Arsenal 50 puanda kaldı. Manchester City ve Aston Villa, 46'şar puanla Arsenal ile aradaki farkı 4'e düşürdü.