İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Arsenal, lider Liverpool'un peş peşe yaptığı puan kayıplarını değerlendiremedi.

Lider Liverpool'a yaklaşmak için West Ham maçında 3 puana odaklanan Arsenal, sahadan eli boş ayrıldı.

FIRSAT KAÇTI

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta West Ham United, 44. dakikada Jarred Bowen attığı golle Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.  Ev sahibi takımda Lewis-Skelly 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'a yenilerek lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği dönemde Arsenal bir kez daha fırsat tepti.