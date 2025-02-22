İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Arsenal, lider Liverpool'un peş peşe yaptığı puan kayıplarını değerlendiremedi.
Lider Liverpool'a yaklaşmak için West Ham maçında 3 puana odaklanan Arsenal, sahadan eli boş ayrıldı.
FIRSAT KAÇTI
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta West Ham United, 44. dakikada Jarred Bowen attığı golle Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda Lewis-Skelly 73. dakikada kırmızı kart gördü.
Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'a yenilerek lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği dönemde Arsenal bir kez daha fırsat tepti.