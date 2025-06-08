Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a talip oldu.

ÇOK ÖNEMLİ BÜTÇE AYIRDI

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Arsenal, 20 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye planlayan Arsenal'de, Kenan Yıldız'ın öne çıkan isimlerden biri olduğu yazıldı. İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılacak takviye için 50-60 milyon Euro'luk bir bütçesinin olduğu ifade edildi.

Juventus ise değerini 100 milyon euro olarak gördüğü Kenan Yıldız'ı bırakmak istemiyor. İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Juventus, Arsenal’in ilgilendiği Kenan Yıldız’ın sözleşmesini 2030’a kadar uzatıp maaşını 3-4 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.