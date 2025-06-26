İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, yaz transfer dönemine hızlı başladı. Kaleci Kepa’nın transferini bitirme aşamasına gelen Londra temsilcisi, altyapıdan yetişen genç yıldız Myles Lewis-Skelly’nin sözleşmesini de uzattı.

KEPA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen Kepa Arrizabalaga’nın Arsenal ile anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden geçtiği bildirildi. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

UZUN SÜRELİ KONTRAT İMZALADI

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly'nin uzun vadeli yeni bir sözleşmeye imza attığı duyuruldu. 2024/25 sezonunda gösterdiği etkileyici performansla A takıma yükselen Lewis-Skelly, Hale End Akademisi’nin son gururu olarak dikkat çekti.

GENÇ YILDIZDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Sözleşme sonrası duygularını paylaşan Lewis-Skelly, "Bu kulübe imza attığım için çok gururlu ve mutluyum. Bu kelimeler basit ama duygularımı en iyi şekilde yansıtıyor. Ben bir Arsenal taraftarıyım ve bu bir hayalin gerçekleşmesi," dedi. Genç oyuncu, başarıya ulaşmak için öğrenmeye ve mütevazı kalmaya devam edeceğini vurguladı.