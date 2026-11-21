Premier Lig'in 11. haftasında lider Arsenal, St. James' Park'ta Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı önde kapatan Londra ekibi, ikinci yarıda geriye düştüğü karşılaşmada Noni Madueke'nin golüyle bir puanı kurtardı. Arsenal, 33. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girdi. Ev sahibi Newcastle United, 49. dakikada Harvey Barnes ile eşitliği sağladı. Malick Thiaw ise 62. dakikada Newcastle'ı 2-1 öne geçirdi. MADUEKE 78'DE EŞİTLİĞİ SAĞLADI Arsenal kalecisi David Raya, sakatlığı nedeniyle 70. dakikada yerini Kepa'ya bıraktı. Londra temsilcisi, 78. dakikada Noni Madueke'nin kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Arsenal 28 puana yükselerek liderliğini korurken Newcastle United 13 puana ulaştı. Ligde ikinci kez puan kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, gelecek hafta sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Matthias Jaissle'nin çalıştırdığı Newcastle United ise Brighton deplasmanına çıkacak.

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