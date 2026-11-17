Arsenal, iç transferde üç oyuncusuyla anlaşmaya vardı. The Athletic'in haberine göre Mikel Arteta'nın ekibi, David Raya, Declan Rice ve Jurrien Timber'ın yeni sözleşmelerini açıklamaya hazırlanıyor.

Kuzey Londra ekibinde Rice'ın sözleşmesi 5 yıl uzatılacak. Raya ve Timber'la ise uzun vadeli kontratlar imzalanacak.

RICE'TAN 173 MAÇTA 58 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Arsenal'ın önemli isimlerinden Rice, 2023/24 sezonunda 116 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Arsenal formasıyla 173 maça çıkan futbolcu, 22 gol ve 36 asist kaydetti.

Brentford'dan önce kiralık olarak gelen, ardından bonservisi alınan kaleci David Raya ise Arsenal'da 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 120 gol yiyen Raya, 76 mücadelede kalesini gole kapattı.

Rice'la aynı sezon takıma katılan Jurrien Timber, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. 25 yaşındaki Hollandalı sağ bek, Arsenal kariyerindeki 105 maçta 7 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.