Türkiye'nin alüminyum sektörünün öncü firmalarından olan yarım asırlık dev, zor günler yaşıyor.
HalkTV'deki habere göre, Arslan Alüminyum mali zorluklar nedeniyle daha önce konkordato başvurusunda bulundu.
İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 9 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet tanıdı ardından da geçici konkordato komiserleri atadı.
MAHKEMEDEN 2 AY UZATMA KARARI
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arslan Alüminyum'un geçici mühleti hakkında 9 Temmuz'dan itibaren iki ay uzatılmasına karar verdi.
EN BÜYÜKLER ARASINDAYDI
Arslan Alüminyum, Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce çalışanıyla hizmet veriyordu.
Dev firma her yıl Türkiye'nin en büyük firmalarının belirlendiği Fortune 500 listesinde 2021 senesinde yerini almıştı.
2024 yılında ise İSO 500 dev kuruluş sıralamasında 276. sırada yer almıştı.