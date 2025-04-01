Ramazan Bayramında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde düşmesi ile beraber serin bir hava hakim olmuştu. Yağışlı havaların Nisan ayında da devam etmesi bekleniyor.
Türkiye'nin neredeyse her yerinde yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısı ise 61 şehri doğrudan ilgilendiriyor.
Peki sağanak yağışlar hangi illerde etkili olacak?
İşte meteorolojinin uyarı verdiği iller...
İstanbul
Yalova
Bursa
Edirne
Kırıkkale
Tekirdağ
Çanakkale
İzmir
Balıkesir
Manisa
Aydın
Muğla
Kütahya
Uşak
Denizli
Kocaeli
Bilecik
BurdurDüzce
Sakarya
Eskişehir
Afyon
Isparta
Antalya
Zonguldak
Bolu
Bartın
Karabük
Ankara
Konya
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Aksaray
Karaman
Mersin
Kayseri
Sinop
Samsun
Amasya
Ordu
Tokat
Sivas
Kahramanmaraş
Osmaniye
Hatay
Malatya
Adıyaman
Kilis
Şanlıurfa
Elazığ
Gaziantep
Diyarbakır
Batman
Muş
Mardin