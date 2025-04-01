Ramazan Bayramında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde düşmesi ile beraber serin bir hava hakim olmuştu. Yağışlı havaların Nisan ayında da devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin neredeyse her yerinde yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısı ise 61 şehri doğrudan ilgilendiriyor.

Peki sağanak yağışlar hangi illerde etkili olacak?

İşte meteorolojinin uyarı verdiği iller...

İstanbul

Yalova

Bursa

Edirne

Kırıkkale

Tekirdağ

Çanakkale

İzmir

Balıkesir

Manisa

Aydın

Muğla

Kütahya

Uşak

Denizli

Kocaeli

Bilecik

BurdurDüzce

Sakarya

Eskişehir

Afyon

Isparta

Antalya

Zonguldak

Bolu

Bartın

Karabük

Ankara

Konya

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Çorum

Yozgat

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Karaman

Mersin

Kayseri

Sinop

Samsun

Amasya

Ordu

Tokat

Sivas

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Malatya

Adıyaman

Kilis

Şanlıurfa

Elazığ

Gaziantep

Diyarbakır

Batman

Muş

Mardin