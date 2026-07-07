Ali Can POLAT/SÖZCÜ

Türkiye’de düşen alım gücü ve artan maliyetler vatandaşın hemen her kalemde tasarruf eğilimini artırdı. Bu kalemlerden birisi de otomobil bakımları oldu.

KÂRLILIK DÜŞTÜ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) hazırladığı raporda da yavaşlayan tüketici satın alma gücünün, bakımların ertelenmesine ve daha düşük maliyetli onarım seçeneklerine yönelime neden olduğu vurgulanırken bu durumun, sektörün kâr marjlarını da düşürdüğü aktarıldı.

Aynı zamanda finansmana erişimin zorlaşması ve yükselen borçlanma maliyetlerinin, işletme sermayesini kısıtlayarak şirketlerin stok ve günlük operasyon yönetimini zorlaştırdığı vurgulanan raporda, “Filo müşterilerinin daha kısa vadeli anlaşmalara yönelmesi, hizmet sağlayıcılarının daha sık fiyat ayarlaması yapmasını gerektiriyor” denildi.