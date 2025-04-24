Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde ortak basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda ciddi bir azalma gözlendiğini belirterek, "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son 12 saatte 4 şiddetinin üzerinde deprem meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 291 artçı deprem meydana geldiğini belirten Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"*Gerek acil toplanma alanlarında gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı.

*41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve 1508 personel ve gönüllü görev yapıyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’dan toplam 1756 hasar ihbarı aldıklarını söyledi. Kurum, İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa Yakası'ndaki Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerinden geldiğini aktardı.

İstanbul için risk tespit raporunun güncelleneceğini belirten Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"*Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.

*Gelen ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik.

*Sabah da ifade ettim, hasar tespit ekibimiz, personelimiz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem esnasında iletişimde yaşanan sorunlara değindi. Gün içinde yetkililerle de görüşen Uraloğlu, "GSM operatörleri ile altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Uraloğlu şunları söyledi:

"*100 çağrıdan 75'i karşılandı. İlk 15 dakikada 100 çağrıdan 25'i karşılanamadı. Ancak internet ile ilgili bir aksama olmadığını söyleyebiliriz."