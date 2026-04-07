NASA tarafından gerçekleştirilen 'Ay'a Dönüş' projesi kapsamında görevlendirilen ve Ay etrafında bir tam tur attıktan sonra Dünya'ya dönmesi beklenen astronotların seyahatinden bazı önemli detaylar gelmeye devam ediyor. uzay aracı içerisinde bulunan telsiz sistemi ile iletişimin sürdürüldüğü astronotların iletişim sinyallerinin kesildiği aktarıldı. NASA tarafından aktarılan bilgilerde astronotların sinyal kopmadan önceki son mesajı dikkat çekti.

ASTRONOTLAR İLE İLETİŞİM KOPTU

NASA kaynaklarından aktarılan bilgilere göre astronotların Ay çevresinde ta tur atması ile tamamlanacak olan görevin belirli bir kısmında iletişim sinyalleri koptu. Bu iletişim sinyali kopması anı ise aslında beklenmeyen bir durum değil. Astronotların Ay çevresinde tam tur atacakları görevde Ay'ın karanlık yüzüne doğru ilerlemeleri ve radyo sinyallerinin Dünya'dan bu noktaya ulaşmaması kaynaklı bir sinyal kopukluğu yaşandı.

AY'IN KARANLIK YÜZÜNÜ GÖRÜNTÜLEYECEKLER

Astronotla görev kapsamında Ay'ın karanlık yüzü olarak tabi edilen Dünya'dan bakıldığında görülmeyen kısmını görüntüleyecekti. Bu aşamada radyo sinyallerinin ulaşamadığı bu karanlık kısımda ise astronotlar ile iletişim koptu. Planlı şekilde gerçekleşen bu iletişim kopukluğu esnasında astronotlardan ortalama 40 dakika boyunca hiç bir şekilde haber alınamadı ve göreve tamamen kendi başlarına devam ettiler.

SON MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Astronotların Ay'ın karanlık yüzüne doğru ilerlerken sinyallerin kopacağını bildikleri için son mesajları da hazırdı. Kendilerinden 40 dakikaya yakın süre haber alınamayacak olan astronotların Ay'ın karanlık yüzüne geçmeden öne gönderdiği son mesaj ''Dünya ve etrafındaki herkese sevgilerimizi iletiyoruz'' oldu.

EN YALNIZ İNSANLAR OLDULAR

Astronotlar bu şekilde yaklaşık 40 dakika kadar bir süre tarihin en yalnız insanları oldular. Birbirleri dışında tüm dünya ile iletişimleri kopan astronotlar kısa bir süreliğine de olsa 'dünyanın en yalnız insanları' unvanını aldı. Görevin başarılı şekilde tamamlanması ile 40 dakikalık süreç sonunda astronotlar ile yeniden iletişim kuruldu.