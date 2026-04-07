NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

REKOR KIRILDI

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

SİSTEMLER TEST EDİLECEK

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.