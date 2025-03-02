Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kadın çalışanların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik desteklerin artırıldığını duyurdu.

Bu çerçevede, ‘Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ (KİPAP) kapsamında işverene sağlanan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL'den 32 bin TL'ye çıkarıldı.

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ ARTIŞI

Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlamak amacıyla verilen çocuk bakım desteği de 3 bin TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

KİPAP TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANACAK

Bakan Işıkhan, başlangıçta yalnızca 25 ilde uygulanan KİPAP’ın artık Türkiye genelinde, 81 ilde geçerli olduğunu duyurdu.

SEKTÖREL KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ

Projenin kapsamı sektörel olarak da genişletildi. Önceden sadece imalat sektörünü kapsayan uygulama, artık sağlık, bilgi ve iletişim sektörlerini de içine alacak şekilde genişletildi.