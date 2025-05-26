Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre evler küçülüyor. Verilere göre evler küçülürken, otel, işyeri, sanayi ve kamunun yaptığı binalarda da bir düşüş görülüyor.

2020'DE 107 METREKAREYDİ

İstanbul’da ise 2018’den bu yana evlerin büyüklükleri değişiyor. Apartman daireleri 2020’de 107 metrekare civarında olurken, en yüksek kullanım alanı 2021 III. Çeyreğinde 114 metrekare oldu. 2024 son çeyreğinde yaklaşık 96 metrekareye gerileyen kullanım alanı 2025 ilk çeyreğinde 97,45 metrekare oldu.

KÜÇÜLME BÜYÜDÜ

Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın derlemesine göre, sadece konutlarda değil, aynı zamanda otel, işyeri, sanayi ve kamu binalarının büyüklüklerinde de genel bir küçülme eğilimi dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul özelinde yapılan analizler, konut metrekarelerinde yaşanan değişimi açıkça ortaya koyuyor.

İstanbul’da Metrekareler Geriliyor

İstanbul’da apartman dairelerinin ortalama kullanım alanı, 2020 yılında yaklaşık 107 metrekare seviyesindeydi. Bu rakam 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 114 metrekare ile zirveye ulaştı. Ancak 2024’ün son çeyreğine gelindiğinde 96 metrekareye kadar gerileyen ortalama, 2025’in ilk çeyreğinde ancak 97,45 metrekare seviyesine çıkabildi.