İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına hukukçulardan da tepki geldi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye’de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır” dedi.

Avukat Aslı Kazan ise sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Avukat Aslı Kazan

TERÖR KONSEPTİ DEĞİŞTİ

“El konulan diplomayı yargı kararıyla geri alacağını düşünen siyasetçiye Türkiye gerçeği tokatı, Ekrem İmamoğlu gözaltında. Savcılık açıklaması ve valilik yasak kararı ile Belediyeye kayyum taşları döşeniyor bir bir. Ülkenin terör konsepti fiili olarak değişmiş durumda. Yeni konsepteki düşman algısında; PKK’nın yerini CHP, Abdullah Öcalan’ın yerini Ekrem İmamoğlu almış durumda. Artık Öcalan kurucu önder, İmamoğlu suç örgütü lideri!”

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz

16 MİLYONUN İRADESİ YOK SAYILDI

İzmir Barosu’na üye avukatlar da İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını adliye önünde protesto etti. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Ekrem İmamoğlu’na yapılan sadece bir kişiye yapılmış bir hukuksuzluk değildir. 16 milyon insanın iradesi yok sayılmıştır. Demokrasiye yapılan insanların seçme ve seçilme hakkına darbe niteliğinde siyasi bir darbedir. Bunun başka bir izahı olamaz. Bu hukuku yok saymaktır. Anayasayı yok saymaktır. Kanunları yok saymaktır” dedi.

Farklı kesimlerden STK’lar tepki gösterdi:

Kaybetmekten korkuyorlar

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine STK’lardan da tepkiler geldi. Türkiye Gazeteciler Sendikası açıklamasında, “Türkiye’nin, demokrasi tarihinde yeniden karanlık bir güne uyandığı” belirtti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile İnsan Hakları Derneği ortak açıklamada “Hukukun üstünlüğü ilkesinin, insan hakları ve demokrasi değerlerinin ayaklar altına alınması, yargının araçsallaştırılarak adaletin tümüyle ortadan kaldırması hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi. Türkiye Belediyeler Birliği de şu açıklamayı yaptı: “’Seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırabilecek her türlü girişimin karşısında durulmalı.’’ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da “İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve en doğal protesto hakkımızın bile engellenmesiyle görüyoruz ki iktidar kaybetmekten de gücümüzü göstermemizden de korkuyor” diye konuştu.