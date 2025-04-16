Özelleştirme adı altına her şeyi satan iktidar, şimdi de askeri gemilere göz dikti. Bu iddiayı CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu gündeme getirdi. “Savunma sanayii sadece maddi kazanç elde etmek için kullanılacak bir sektör değildir” diyen Bağcıoğlu, bazı askeri gemilerimiz ile Reis sınıfı bir denizaltı ve Deniz Kuvvetleri için inşa edilen Hisar sınıfı bir karakol gemisinin döviz elde etmek için satılacağını öne sürdü.

ROMANYA YOLCUSU

Bağcıoğlu, TCG Volkan Hücumbotu’nun Maldivler’e hibe edilmesi ve Deniz Kuvvetleri için inşa edilen bazı gemilerin satılacağı iddiaları için şunları söyledi: “Gemilerimizden bazılarının döviz elde etmek maksadıyla üçüncü devletlere satılacağı yönündeki haberler son derece rahatsız edicidir. Hisar sınıfı Deniz Karakol Gemisi’nin, Romanya’ya satışı gündemdedir. Donanma için inşa edilen gemi daha hizmete girmeden satılabiliyorsa ihtiyaç mı yok yoksa başka sorun mu var?”

ÖNCELİK KKTC OLMALI

Bağcıoğlu, hücumbotun hibe edilmesi kararını ise “Maldivler gibi okyanusun ortasında yer alan bir ada devletinin hem deniz koşulları hem de teknik yeterlilik açısından böyle bir gemiyi ne kadar süreyle idame ettirebileceği ise ciddi bir soru işaretidir” sözleriyle eleştirdi. Bağcıoğlu, “Güney Kıbrıs’ın süratle silahlandığı ortamda, TCG Volkan’ın KKTC’ye hibesi Türkiye’nin desteği açısından önemli bir mesaj olabilirdi” dedi.

İstihbarat ve keşif görevi

Hisar sınıfı olarak da bilinen karakol gemileri, istihbarat, gözetleme, keşif, terörle mücadele ve özel deniz harekatları için kullanılıyor. Elektronik harp, kara bombardımanı, asimetrik tehditlere karşı savunma görevlerini de yürütüyor.

GÖLCÜK’TE İNŞA EDİLDİ

Reis sınıfı denizaltılar Gölcük Tersane Komutanlığı’nda inşa edildi. İlki 2024’te envantere girdi. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri; 27 kişilik mürettebata ve 84 gün görev süresine, gemisavar füze sistemine sahip.

MALDİVLER’E HİBE EDİLECEK

TCG Volkan, ada ülkesi Maldivler’e verildi. Maldivler’den gelen personele eğitim verilmeye başlandı.