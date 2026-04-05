Bir insanın nerede doğduğu alacağı eğitimden sağlık imkanlarına, ekonomik fırsatlarından yaşam kalitesine kadar her şeyi en başından belirliyor. Bu veriler de bize geleceğin dünyasının ağırlık merkezinin nereye kaydığını açıkça gösteriyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) nüfus projeksiyonları, küresel doğumların kıtalar genelinde nasıl dağıldığını gösterdi. Buna göre, 2026 yılında bebeklerin yüzde 85'i sadece iki kıtada, Asya ve Afrika'da dünyaya gelecek.

ASYA: KÜRESEL DEMOGRAFİNİN MERKEZİ

Çin, Japonya veya Güney Kore gibi ülkelerde doğum oranları düşmeye devam ediyor. Asya’nın kalabalık nüfusu onu hala dünyanın demografik merkezi yapmaya devam ediyor. Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya, yüksek doğum sayılarıyla öne çıkıyor.

2026 yılında dünya genelindeki doğumların neredeyse yarısı yalnızca Asya'da gerçekleşecek. BM verilerine göre, bu yıl Asya'da yaklaşık 64,9 milyon doğum gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da dünya genelindeki tüm doğumların yaklaşık yüzde 49’unu oluşturuyor.

Sonuç olarak, bu yıl doğacak her iki bebekten biri Asya'da bir yerde dünyaya gelecek.

AFRİKA: GENÇ VE HIZLI BÜYÜYOR

Listenin ikinci sırasında ise yükselişi durdurulamaz bir kıta var: Afrika. Dünya genelindeki doğumların üçte birinden fazlası Afrika'da gerçekleşiyor.

BM verilerine göre, Afrika'da 2026 yılında 47,6 milyon doğum gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da küresel toplamın %35,9’unu oluşturuyor. Bu durum, kıtanın yüksek doğurganlık oranlarını ve genç nüfus yapısını yansıtıyor.

Birçok Afrika ülkesi demografik dönüşümün henüz başında olduğu için doğum oranlarında ciddi bir düşüş görülmüyor. Bu da Afrika’nın küresel doğumlardaki payının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğine işaret ediyor.